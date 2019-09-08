السعودية | خبير طقس: هذا تاريخ موسم الأمطار في السعودية

شكرا لقرائتكم خبير طقس: هذا تاريخ موسم الأمطار في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح نواف العنزي، عضو "الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك"، في حديث مع "العربية.نت"، أن موسم الأمطار سيدخل في السعودية بعد نحو شهر من الآن، وتحديداً في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأفاد العنزي أن "الوسم"، وهو موسم الأمطار، يُعد من أفضل أيام العام من ناحية المناخ.

وأوضح أن في هذا الموسم تعتدل الحرارة نهاراً ويكون الطقس بارداً ليلاً، كما تساهم أمطار الوسم بنمو الأعشاب البرية والفقع.

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وقال العنزي: "مر من فصل الصيف 80 يوماً وتبقى 15 يوماً لنودعه، بعدها يدخل فصل الخريف". وتابع: "تبقى على دخول الوسم (وسم الأمطار) 38 يوماً، كما بقي على دخول مربعانية الشتاء 90 يوماً".

وبين أنه على الرغم من الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية فإن تواجد الرطوبة والسحب الصغيرة يساهمان في عودة الحرارة وزيادتها.

وتابع: "هذه من العلامات التي تدل على أن فصل الصيف بدأ يلفظ أنفاسه الحارة والأخيرة، ما يدل على بداية زحف فصل الخريف في الأيام القادمة بالتدريج، فأوله حار وآخره بارد".

وتوقع العنزي هطول أمطار غزيرة من مساء غد الاثنين والثلاثاء على جنوب السعودية وتحديداً شمال شرق جازان تمتد إلى ⁧‫أبها والباحة بشكل متوسط.