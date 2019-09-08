محمد بن مسعود - الدمام - قالت لـ"الخليج 365": الجهات الأمنية لم تسجّل أي جريمة من هذا النوع كشفت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج. وقالت المصادر: "الجهات الأمنية لم تسجل أي جريمة من هذا النوع، وما تم تداوله غير صحيح". 08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 02:38 PM قالت لـ"الخليج 365": الجهات الأمنية لم تسجّل أي جريمة من هذا النوع Advertisements مصادر أمنية: المتداول بمواقع التواصل عن اختطاف فتاة بالخرج.. غير صحيح مصادر أمنية: المتداول بمواقع التواصل عن اختطاف فتاة بالخرج.. غير صحيح كشفت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج. وقالت المصادر: "الجهات الأمنية لم تسجل أي جريمة من هذا النوع، وما تم تداوله غير صحيح". الكلمات المفتاحية ، مصادر أمنية: المتداول بمواقع التواصل عن اختطاف فتاة بالخرج.. غير صحيح ،

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