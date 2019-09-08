، جدة.. رصد 31 ألف سيارة تالفة وسحب 12 ألفًا من الشوارع ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال لجنة ثلاثية بينها المرور والبحث الجنائي

نفذ قسم السيارات الخربة بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولة ميدانية لرصد السيارات المهملة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إن الجولات الميدانية للعام الماضي 1440هـ، أسفرت عن رصد 31638 سيارة ما بين مهملة وتالفة، كما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات الموحد 940 3273 بلاغاً.

وأشار "الزهراني" إلى أن اللجنة المكونة من أمانة محافظة جدة، والمرور والبحث الجنائي، سحبت 12479 سيارة تنطبق عليها أنظمة واشتراطات السحب، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.