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أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 26,525 مركبة دودج"CHARGER/CHALLENGER/DURANGO/DAKOTA" موديل 2015-2004 .
وقالت الوزراءة إن الاستدعاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي عند وقوع حادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب مما يتسبب في إصابة خطيرة .
ودعت التجارة للتحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الوكيل للإصلاح مجانًا.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 02:29 PM
خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي إلى تمزقها"التجارة" تستدعي 26 ألف سيارة "دودج".. خطر الشظايا المعدنية
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 26,525 مركبة دودج"CHARGER/CHALLENGER/DURANGO/DAKOTA" موديل 2015-2004 .
وقالت الوزراءة إن الاستدعاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي عند وقوع حادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب مما يتسبب في إصابة خطيرة .
ودعت التجارة للتحقق من الرقم التسلسلي والتواصل مع الوكيل للإصلاح مجانًا.
، "التجارة" تستدعي 26 ألف سيارة "دودج".. خطر الشظايا المعدنية ،
المصدر : الخليج 365
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