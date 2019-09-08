ISTILAM TASHERA : الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم برقم الاقامة عبر موقع أبشر الجوازات السعودية

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي، حالة من البحث المستمر عن طريقة إنهاء التأشيرة وعمل خروج نهائي من المملكة العربية السعودية تتم في الفترة الأخيرة من قبل المقيمين والعاملين في الأراضي السعودية، هذا وقد سجلت مواقع البحث الإلكتروني حالات كثيرة من البحث عن كيفية عمل تأشيرة خروج نهائي من الأراضي السعودية.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

وقد أعلنت الهيئة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن أنه يمكن من خلال نظام أبشر الجوازات الإلكتروني إنهاء الإقامة في الأراضي السعودية بتأشيرة خروج نهائي فقط بإستخدام رقم الإقامة عن طريق تسجيل الدخول في أبشر فقط، دون الحاجة لتضيع الوقت في الذهاب إلى الجوازات وإنهاء إجراءات روتينية مملة. ومن المعروف بأن تأشيرة الدخول والخروج هي التي تحدد إقامة العامل الوافد على الأراضي السعودية مع تحديد مدتها، لذلك هي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعامل.

رابط وطريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

وحتى يتم الحصول على تأشيرة خروج نهائي من خلال نظام أبشر كل ما عليك هو تسجيل وإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على موقع نظام أبشر الإلكتروني. إدخال البيانات المطلوبة من إسم المقيم، ورقم الإقامة الخاص به، ورقم جواز السفر. التأكد من أنه كل البيانات المدرجة صحيحة بنسبة ١٠٠٪، الضغط على كلمة تسجيل.

ويفضل أنه بعد التسجيل في نظام أبشر أن يتم المتابعة من قبل المقدم على الطلب متى سيتم إنتهاء موعد التأشيرة والإقامة نهائيا والاستعلام بشكل دوري حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية بسبب الإقامة بدون رخصة.