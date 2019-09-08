أوامر ملكية 1441.. خادم الحرمين يصدر ثلاثة أوامر ملكية تضمنت إعفاءات وتعيينات مختلفة

أوامر ملكية 1441، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ثلاثة أوامر ملكية جديدة اليوم الأحد 1441/1/9 هـ الموافق 2019/09/08 م حيث أصدر العاهل السعودي عدة أوامر ملكية 1441، شملت إعفاءات وتغييرات وتعيينات الحقائب الوزارية مثل وزارة الطاقة ، بالإضافة أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه.

وشملت أوامر ملكية 1441، تعيين بموجب الأمر الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود خلفا لوزير الطاقة السعودي، وغيرها من الأوامر الملكية الجديدة التي نرصدها لكم أدناه.

أوامر الملكية 1441

وعين بموجب الأمر الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود خلفا له، كما جاء في الأمر الملكي تعيين بن أحمد بن عبد العزيز آل السعود سفيرا للسعودية لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

إضافة إلى إعفاء نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم، وتم تعيين المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل خلفا له وبالمرتبة الممتازة.

هذا ويتضح لنا ولكم أنها كانت ثلاثة أوامر ملكية صدرت صباح اليوم الأحد 1441/1/9 هـ الموافق 2019/09/08 م، وسنتابع معكم أول بأول ما سيتم الإعلان عنه عبر وكالة الأنباء السعودية من أوامر ملكية جديدة 1441.