34 ألف جولة صحية لتأمين سلامة المرضى في السعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنّها نفَّذت أكثر من 34 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1440هـ؛ بهدف الحفاظ على سلامة المرضى.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، إنَّ عدد الجولات الميدانية بلغت 34 ألفًا و430 جولة، كما أصدرت عددًا من قرارات العقوبات بحق المؤسسات الصحية الخاصة بلغت 2088 قرارًا، فيما بلغت قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 608 قرارات.

وأبانت «الصحة»، بأنَّ قرارات لجان المخالفات بالإغلاق؛ حتى تصحيح المخالفات، شملت 15 مستشفى و234 مجمعًا طبيًّا و65 صيدلية، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية الأخرى، التي شملتها قرارات الإغلاق 56 مؤسسة صحية.

وتمثَّلت المخالفات الأكثر شيوعًا، في عدم وجود ترخيص نظامي للمُنشأة الصحية، وعدم وجود ترخيص نظامي للممارس الصحي، إضافةً إلى عدم توافُّر الأدوية الأساسية، وعدم توافُّر الأجهزة الطبية الأساسية، ووجود قصور في تطبيق نظام مكافحة العدوى، وكذلك عدم توافُّر الحد الأدنى من الكوادر الصحية.