إنجاز 7 مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف الأمطار في أبها

أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم الأحد، إنهاء العمل في سبعة مشروعات؛ لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي قوله، إنَّ المشروعات شملت تنفيذ عددٍ من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق؛ بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 16 مليون ريال.
من جهته، أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشروعات المهندس أحمد ناصر، أنَّ المشروعات المنجزة شملت طريق الطائف، ووادي لعصان، وحي العرين، ومدينة سلطان، وحي الموظفين، والبديع، وطريق الميه، مشيرًا إلى أنّ الأمانة سبق أن أنهت جميع الدراسات الهيدرولوجية لمدينة أبها.
وأكّد أنّه جارٍ العمل على تنفيذ حزمةٍ من المشروعات الأخرى المتعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.
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