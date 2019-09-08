مفتي أوغندا عن مسابقة الملك عبدالعزيز: أعادت مهارة الحفظ لشباب الأمة

أكَّد مفتي جمهورية أوغندا شعبان رمضان، اليوم الأحد، أنَّ مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، أعادت مهارة الحفظ لكتاب الله الكريم لدى شباب الأمة الإسلامية، وأصبحت مدرسة يتطلع إليها المسلمون كل عام وينتظرونها بفارغ الصبر وأسهمت بربط الشباب بكتاب الله الكريم.

جاء ذلك خلال زيارته لافتتاح التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بالمسجد الحرام، حيث استمع إلى تلاوات المتسابقين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشاد مفتي أوغندا بجهود لجنة التحكيم، وقال إنَّ هذه المسابقة تعد عطاءً متجددًا له أثره البالغ في نفوس المسلمين على اختلاف أعمارهم، مؤكدًا أنَّ المسابقة أعادت مهارة الحفظ عند جيل الشباب، وأعادت الاعتبار للعلماء والقرّاء، وأسهمت بربط الشباب على كتاب الله الكريم.

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وأضاف: «البيت الحرام مأوى أفئدة المسلمين ومهبط الوحي به نزل القرآن على الرسول الأمين –عليه الصلاة والسلام- ولا شك أن إقامة المسابقة بالمسجد الحرام له أثر بالغ في نفوس المشاركين, حيث السكينة والأمان تعمّ المكان».

ونوه بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته المستمرة ومتابعته الدائمة من أجل تقديم برامج نوعية تخدم الإسلام والمسلمين وتجمع كلمتهم على الحق.

وفي ختام تصريحه، رفع رمضان الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على ما يقدمانه من رعاية واهتمام من أجل رفع راية الإسلام والمسلمين, داعيًا الله بأن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين.