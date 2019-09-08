الغذاء والدواء: 7 علامات لتقييم مستوى أمان العبوات الغذائية البلاستيكية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المواد البلاستيكية المستخدمة لتعبئة المواد الغذائية تعتبر آمنة، إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية.

وتلقت الهيئة استفسارًا من أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» بشأن «مدى أمان علب حفظ الماء البلاستك التي عليها اسهم إعادة تدوير»، وردت الهيئة بأن مدى أمان المواد البلاستيكية المستخدمة لتعبئة المواد الغذائية تعتبر آمنة، يتحدد بمطابقة المواصفات القياسية واللوائح الفنية، من خلال سبع علامات مسجلة على تلك العبوات.

وأضافت الهيئة بإنفوجراف، يتضمن مواد التعبئة والتغليف المستخدمة على العبوات الغذائية ومدلولاتها، والتي شملت «عديد إيثيلين ترافثاليت»، والذي يستخدم لتعبئة المشروبات الغازية ومياه الشرب والفول السوداني والمربى، بينما يستخدم «عديد إيثيلين عالي الكثافة» والمستخدم في عبوات تعبئة قوارير الحليب والعصائر والمياه والأكياس الداخلية لعبوات حبوب الإفطار، فيما يستخدم الفينيل أو كلوريد البولي فينيل، في استخدامات متعددة لحفز مختلف أنواع المواد الغذائية.

وتابعت «هيئة الغذاء والدواء» بأن أكياس الخبز والتغذية المجمدة بقوارير العسل يستخدم لحفظها مادة «عديد إيثيلين منخفض الكثافة»، فيما يستخدم «عديد برولين» لصنع عبوات الكاتشب، و«عديد ستايرين» كمادة صلبة في عبوات الأغذية السريعة مثل السندويتشات والبيتزا، بينما تستخدم مواد بلاستيكية أخرى مقل «البولي كربونات» في العبوات الكبيرة للمياه المعبأة.