الإطاحة بثلاثة متهمين حاولوا تهريب 197 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة

تمكّنت الجمارك السعودية، من ضبط ثلاثة أشخاص قبل تهريب 197 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبَّأة داخل «إرسالية» عبارة عن خيوط عقال بمنفذ الحديثة، قبل دخولها المملكة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الجمارك، اطلعت عليه «عاجل»، أن «الجمارك السعودية في منفذ الحديثة، تمكَّنت من ضبط أكثر من 197 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبَّأة داخل إرسالية عبارة عن خيوط عقال، وبالتعاون مع مكافحة المخدرات تمّ ضبط الثلاثة أشخاص مستقبلي الكمية».

والأربعاء الماضي، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، نجاح المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة، في إحباط محاولات تهريب أكثر من 32 مليون قرص «إمفيتامين»، خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام 1440ه.

وجاءت هذه الجهود، بعد توافُّر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية؛ لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول، التي أكَّدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب.