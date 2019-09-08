هبوط اضطراري حاد لطائرة نيجيرية تحمل حجاجًا عائدين من مكة

هبطت طائرة «بوينج 747» على متنها أكثر من 550 راكبًا، بشكل اضطراري حاد- أمس السبت- في مدينة مينا، عاصمة ولاية نايجر بالغرب الأوسط لنيجيريا، بعد أن عانت خللًا في عجلات الهبوط، وفقًا لمصدر من المطار.

ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية، عن مصدر لم تسمه قوله، إن الطائرة التي تحمل حجاجًا عائدين من مكة، عانت خللًا فنيًا وهي تحاول الهبوط، الأمر الذي أجبرها على الهبوط الاضطراري المباشر على المدرج، ولحسن الحظ لم يُصب أحد بأذى.

وقال المصدر، إن الطائرة تعود لشركة طيران (ماكس أير)، ومقرها نيجيريا؛ لكن الشركة لن تؤكد الحادث بعد.

من جانبها، قالت الحاجة حسنة عيسى، المتحدثة باسم هيئة رعاية الحجاج بالولاية، إن الحادث لن يؤثر على عودة أكثر من 2000 حاج في السعودية.

وقال مصدر أمني بالمطار، إن أرضية المدرج ومنشآت أخرى بالمطار، قد تضررت نتيجة لهذا الهبوط الحاد.

وأفادت وكالة الأنباء النيجيرية الرسمية، بأن مسؤولين من مكتب تحقيقات الحوادث في لاجوس، قد عاينوا الطائرة المتضررة جزئيًا، ثم عقدوا اجتماعًا مغلقًا.