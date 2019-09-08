«بلدي العاصمة» يُعلن موعد إطلاق حملة شوارع الرياض

حدَّد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض شهر صفر المقبل، موعدًا لإطلاق حملة «شوارع الرياض»، التي ستستمر ثلاثة أشهر؛ لمعالجة الحفر والهبوطات والتشقُّقات في الطرقات، وإصلاح الأعطال في الإنارة، وترميم الأرصفة ولوحات الشوارع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، عن رئيس المجلس خالد العريدي قوله، إنَّ الحملة تأتي لمعالجة عددٍ من الشكاوى الواردة من المواطنين، وتحسينًا للخدمات ومعالجة التشوّه في طرقات المدينة.

وأضاف، أنَّ الأعطال الخمسة المختارة لمعالجتها في الحملة، هي الأكثر تكرارًا، حسب الإحصائيات الواردة من مركز طوارئ الأمانة 940، موضحًا أنَّه يطمح إلى تفاعلٍ كبيرٍ وواسعٍ من المواطنين مع الحملة؛ للإبلاغ عن أماكن الخلل أو الأعطال؛ لإدراجها في جدول الإصلاح والمعالجة ضمن الحملة، ولهذه الغاية وُضعت أيقونة خاصة بالحملة في مركز الطوارئ.