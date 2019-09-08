ديوان المظالم يتيح لقضاته الاطلاع على أحكام «الاستئناف الإدارية»

أتاح ديوان المظالم لقضاته، صلاحية الاطلاع إلكترونيًّا على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف من خلال نظام معين الإلكتروني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إنّه يمكن للقاضي من خلال هذه الخدمة الاطلاع على بيانات الحكم الصادر من محاكم الاستئناف مباشرةً، مع إمكانية البحث في عناصر بحث متعددة، كالبحث بتصنيف الحكم أو أطراف الدعوى، أو المحكمة مُصدّرة الحكم وغيرها من المحددات البحثية.

‏ومن مميزات الخدمة أيضًا، بحسب الوكالة، إظهار الأحكام أو القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بشكل تلقائي مباشر، إضافةً إلى إمكانية تصدير البيانات المستخرجة.

وتُشكِّل هذه الإضافة في نظام «معين» الإلكتروني، حلقةً متواصلةً من الجهود التقنية التي يبذلها ديوان المظالم، استكمالًا لما رسمته خطته الاستراتيجية 2020، بإشراف ومتابعة من قِبل رئيس الديوان، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في ظل الاهتمام والدعم الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لتعزيز جودة أدائه بما يُسهم في الوصول إلى قضاء عادل ومنجز وفق عملٍ منظم بأحدث وسائل التقنية.