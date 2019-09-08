بمشاركة سعودية قوية.. الإمارات تستضيف غدًا مؤتمر الطاقة العالمي

غدًا الاثنين، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي يقام على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري بمشاركة 71 وزيرًا و500 رئيس تنفيذي.

وتشارك المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الطاقة وعدد من الجهات ذات العلاقة، في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي يُقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتخوض السعودية فعاليات المؤتمر بجناح تفاعلي يضم نحو 25 جهة ذات علاقة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى 11 متحدثًا بينهم أمين الناصر رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين؛ بهدف تسليط الضوء على التحول في مجال الطاقة في المملكة وجهودها الكبيرة في هذا المجال.

ويستقطب المؤتمر عددًا من الشخصيات العالمية وصناع القرار يناقشون خلاله مستقبل الطاقة والتحديات التي تواجهها، ومجالات الابتكار التي تسهم في مستقبل مزدهر لصناعة الطاقة في العالم وضمان وصولها إلى جميع الدول.

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وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها، حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص، وكذلك أكثر من 150 دولة ستشارك في المعرض المصاحب الذي يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، كما يستضيف المؤتمر أكثر من 80 جلسة.

وكانت الإمارات قد فازت في عام 2014 بالإجماع بحق استضافة مؤتمر الطاقة العالمي 2019، وذلك بعد منافسة مع عدد من الدول من بينها روسيا، لتكون بذلك أول دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» التي تستضيف هذا الحدث المهم الذي بدأ قبل 95 عامًا، كما أنها أول دولة تستضيف المؤتمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمثل الحدث الذي يقام على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض أكبر تجمع دولي لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، ويشارك فيه قادة قطاع الطاقة وأبرز الخبراء من مختلف الدول.

ويمثل الحدث أكبر تجمع دولي «لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم»، بحسب المنظمين.