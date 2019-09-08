إنفوجراف.. «تعليم مكة»: 5 أهداف لمدارس التعليم المستمر

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، خمسة أهداف تسعى لتحقيقها مدارس التعليم المستمر.

وقالت في «إنفوجراف»، اطلعت عليه «عاجل»، إنّ مدارس التعليم المستمر في مكة تشمل 27 مدرسة للبنين يدرس بها 1100 طالب، و48 مدرسة تدرس بها 1500 طالبة.

وتشمل الأهداف الخمسة، التي أوضحتها «تعليم مكة»، القضاء على الأمية للذين لم يتمكّنوا من مواصلة دراستهم، وإكساب الدارسين مهارات القراءة والكتابة والحساب، وتزويد الدارسين بالمعلومات والمهارات والاتجاهات التي تُمكِّن الفرد من تطوير نفسه وأسرته، وتقديم الفرصة للدارسين للحصول على شهادة، والمساهمة في محو الأمية الحضارية التي تواكب المتغيّرات الحديثة.

ويتزامن اليوم الأحد، مع اليوم العالمي لمحو الأمية، ويُعد فرصةً للحكومات ومنظمات المجتمع المدني لإبراز التحسينات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وللتفكير في بقية تحديات محو الأمية الماثلة أمام العالم، حسبما تقول الأمم المتحدة.