«غرفة نجران» تدعو السيدات للتسجيل في دورة «رياضة الدماغ لذوي الإعاقة»

دعت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، اليوم الأحد، الراغبات من سيدات المجتمع للتسجيل في دورتها المجانية بعنوان «رياضة الدماغ لذوي الإعاقة»، وذلك بالدخول على موقع الغرفة عبر الرابط الإلكتروني www.najcci.org.sa ، ويستمر التسجيل حتى 11/ 1/ 1441هـ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن أمين نجران المكلف عبدالله بن صالح الصقري قوله: «هذه الدورة التي تستهدف السيدات المهتمات بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، تأتِي من منطلق المسؤولية المجتمعية للغرفة وحرصًا منها على تفعيل دورها في خدمة المجتمع والاهتمام بمختلف فئاته وشرائحه، والنهوض بالمجتمع وتنمية قدرات أفراده».

وأضاف أنَّ الدورة التي ستنطلق في الثالثة من عصر يوم الثلاثاء 11/ 1/ 1441هـ بقاعة الحمرور بمقر الغرفة الرئيسي، ستتناول عددًا من المحاور، منها تمهيد ومدخل إلى الرياضة الدماغية، وكيفية توظيف الرياضة الدماغية في الميدان التربوي لذوي الإعاقة، ومفهوم الرياضة الدماغية، والأسس النظرية لرياضة الدماغ، وأبعاد الرياضة الدماغية، وفلسفة الرياضة الدماغية، وتمارين الرياضة الدماغية، إضافةً إلى عرض دراسات علمية تتناول رياضة الدماغ، وتدريبات عملية على الرياضة الدماغية.