وكيلة جامعة الأمير سطام تتابع حضور الطالبات وتوجّه بحل المشكلات

أجرت وكيلة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لشؤون الطالبات الدكتورة بشرى بنت أحمد الحماد، اليوم الأحد، زيارةً تفقُّدية لكلية إدارة الأعمال بالخرج، وبرفقتها مديرة الإدارة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات سارة بنت أحمد العبدالعزيز.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الجامعة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الزيارة تضمَّنت تفقُّد سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441هـ، وذلك كجزء من الزيارات الدورية التفقدية لأقسام الطالبات بكليات الجامعة.

وأضاف البيان، أنّ الدكتورة بشرى اطلعت- خلال الزيارة- على انتظام المحاضرات ومتابعة الكلية لحضور الطالبات، بالإضافة إلى الاطمئنان على الخدمات المقدمة للطالبات والمشكلات والصعوبات.

وفي نهاية الزيارة، تقدَّمت وكيلة الجامعة بجزيل الشكر والتقدير لوكيلة كلية إدارة الأعمال بالخرج الدكتورة وردة بنت عبدالرحمن بن دبل، على جهودها في تذليل جميع الصعوبات، وتسخير جميع القدرات للارتقاء بمستوى الكلية .