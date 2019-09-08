السعودية اليوم / لجنة إسكان الحجاج بالمدينة تعلن البدء باستقبال طلبات تصاريح اسكان الحجاج



المدينة المنورة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بمنطقة المدينة المنورة, عن البدء في استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1441 هـ لمبانيهم من فنادق ودور سكنية.

كما دعت اللجنة المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة المراجعة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح قبل انتهاء المدة المحددة.

// انتهى //

13:41ت م

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