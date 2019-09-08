السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية البنغلاديشي



مكة المكرمة 9 محرم 1441 هـ الموافق 8 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وزير الشؤون الدينية البنغلاديشي شيخ محمد عبدالله، والوفد المرافق له، الذي يشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الواحدة والأربعين.

ورحب معالي الوزير آل الشيخ في مستهل اللقاء، بوزير الشؤون الدينية البنغلاديشي، منوهًا بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون الثنائي في المجالات كافة لاسيما ما يتصل بالدعوة الإسلامية.

وقال معاليه إن المملكة العربية

واستعرض الوزير آل الشيخ الجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام، ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، والعمل على جمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، لافتًا الانتباه إلى أن المملكة عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل الممكنة، ودعت إلى الوقوف ضد الإرهابيين والقضاء عليهم، مشيرًا معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير

من جانبه، قال معالي وزير الشؤون الدينية البنغلاديشي شيخ محمد عبدالله إن بلاده تتوافق وتتضامن مع المملكة في رسالتها المنبثقة من المنهج الوسطي المعتدل، موكدًا وجوب أن يسلك العالم الإسلامي مسلك المملكة العربية السعودية في نشر المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل لاسيما أن فيها قبلة المسلمين الكعبة المشرفة والمسجد الحرام ومسجد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـــ ومنها شع نور الإسلام للبشرية أجمع.

وشدد معاليه على وجوب أن يتحد المسلمون مع بعضهم البعض خلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ وأن يقفوا في صف المملكة حتى ينتهي الشر في أصقاع المعمورة.

وأوضح معاليه أن حفاظ القرآن الكريم من دولة بنغلاديش يحظون باحترام كبير لتمثيل بلادهم والمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في نسختها 41 لافتًا الانتباه إلى أنهم كانوا يتوقون جدًا لهذه المشاركة.

واختتم تصريحه بالإشادة بالنجاح الباهر لموسم الحج الماضي.

// انتهى //

13:15ت م

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مكة المكرمة 9 محرم 1441 هـ الموافق 8 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وزير الشؤون الدينية البنغلاديشي شيخ محمد عبدالله، والوفد المرافق له، الذي يشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الواحدة والأربعين.ورحب معالي الوزير آل الشيخ في مستهل اللقاء، بوزير الشؤون الدينية البنغلاديشي، منوهًا بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون الثنائي في المجالات كافة لاسيما ما يتصل بالدعوة الإسلامية.وقال معاليه إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوّار، وتقديم كل التسهيلات لهم، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، ويوليان الحرمين الشريفين عنايتهما واهتمامهما.واستعرض الوزير آل الشيخ الجهود التي تقدمها المملكة بقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام، ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، والعمل على جمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، لافتًا الانتباه إلى أن المملكة عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل الممكنة، ودعت إلى الوقوف ضد الإرهابيين والقضاء عليهم، مشيرًا معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - تقدم مساعدات كبيرة للمسلمين في كل مكان من غير من ولا أذى.من جانبه، قال معالي وزير الشؤون الدينية البنغلاديشي شيخ محمد عبدالله إن بلاده تتوافق وتتضامن مع المملكة في رسالتها المنبثقة من المنهج الوسطي المعتدل، موكدًا وجوب أن يسلك العالم الإسلامي مسلك المملكة العربية السعودية في نشر المنهج الإسلامي الوسطي المعتدل لاسيما أن فيها قبلة المسلمين الكعبة المشرفة والمسجد الحرام ومسجد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـــ ومنها شع نور الإسلام للبشرية أجمع.وشدد معاليه على وجوب أن يتحد المسلمون مع بعضهم البعض خلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ وأن يقفوا في صف المملكة حتى ينتهي الشر في أصقاع المعمورة.وأوضح معاليه أن حفاظ القرآن الكريم من دولة بنغلاديش يحظون باحترام كبير لتمثيل بلادهم والمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في نسختها 41 لافتًا الانتباه إلى أنهم كانوا يتوقون جدًا لهذه المشاركة.واختتم تصريحه بالإشادة بالنجاح الباهر لموسم الحج الماضي.// انتهى //13:15ت م0069

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