السعودية اليوم / مدير تعليم منطقة مكة المكرمة يتفقد عدداً من مدارس محافظة بحرة



مكة المكرمة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم، عددًا من مدارس محافظة بحرة، شملت مدرسة حارثة بن النعمان الابتدائية، وبحرة الابتدائية، وخالد بن يزيد الابتدائية، ومتوسطة بحرة المجاهدين الثانية بنات.

واطلع الزائدي على الأعمال التدريبة التي ينفذها المكتب في أداء رسالته التعليمية والتربوية، كما وقف على الأداء التعليمي واحتياجات المدارس، مؤكداً ضرورة رصد احتياجات المدارس ورفعها للإدارات المعنية.

وأوضح الزائدي أنه تم تشكيل فريق عمل للوقوف على احتياجات المكتب عن كثب ووضع المشاريع وترتيب الأوليات، معبراً عن شكره لمدير مكتب تعليم بحرة وقادة المدارس والمعلمين على الجهود المبذولة لتحقيق ما تصبوا إليه وزارة التعليم، مشيداً بما قام به مكتب تعليم بحرة من جهود كبيرة وما بذله قادة المدارس من خلال تنفيذ أداء تعليمي متميز.

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13:04ت م

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