السعودية اليوم / (3118) موظفا حكوميًا وموظفة يلتحقون بـ (124) برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع

الرياض 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واساستقبل معهد الإدارة العامة اليوم، (3118) موظفًا حكوميًّا وموظفة، للالتحاق بـ (124) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام، والفرع النسائي بجدة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.والتحق بالمركز الرئيس للمعهد بالرياض (743) موظفًا حكوميًا، بـ(30) برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الاجتماعات (3)، أساسيات أمن المعلومات، وأساسيات شبكات الحاسب الآلي، واستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، وإعداد الدراسات والاستشارات القانونية، وإعداد المخططات الهيكلية للمدن، والإبداع الإداري، والاتصالات الإدارية، والأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، والإشراف الإداري، الجداول الإلكترونية (Excel) (2)، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، وتطوير الموارد البشرية، تطوير خدمات المستفيدين، حل المشكلات واتخاذ القرارات، شغل الوظائف، لغة الاستفسار البنائية SQL، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية(2)، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook) (3)، تطبيق مؤشرات الأداء في إدارة الصيانة، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.كما نفذ المركز الرئيسي للمعهد (8) برامج موجهة ويلتحق بها (200) متدرباً. وهي: إدارة المحتوى الرقمي، إدارة المشاريع، الدعم الفني للحاسب الآلي، المحاسبة المهنية، فحص الاحتيال المالي، مبادىْ التحليل الاقتصادي، مهارات الكتابة الإدارية، مهارات موظفي خدمة العملاء.وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق (816) موظفا حكوميا، بـ(33) برنامجا تدريبيا، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الجودة الشاملة، إدارة نظم المعلومات الصحية، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL (2)، وأساسيات أمن المعلومات(2)، وإعداد التقارير، وإعداد المراسلات(2)، وأعمال تصميم المشاريع الإنشائية، والإبداع الإداري، والأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، والإشراف الإداري، والتخطيط التنفيذي، والعروض التقديمية (Power Point)، وتطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، وتطوير الموارد البشرية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومعالجة النصوص، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)(5)، والمحاسبة الحكومية في الفروع، وإنهاء الخدمة(2)، تحليل السلاسل الزمنية، وتوزيع العمل، ومهارات بناء فرق العمل.// يتبع //12:47ت م0064

عام / (3118) موظفا حكوميًا وموظفة يلتحقون بـ (124) برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع/ إضافة أولى واخيرة

ونفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، برنامجين موجهين والتحق بهما خمسون متدربًا. وهما: المهارات الإشرافية للمديرين الجدد، ومهارات موظفي خدمة العملاء.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق (321) موظفًا حكوميًا، بـ(13) برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة الاجتماعات، وإدارة الأداء الوظيفي، وأساسيات قواعد البيانات، والإجازات، والأرقام القياسية، والإشراف الإداري، والرقابة على المواد، وتدقيق المستندات المالية الحكومية، وتطوير خدمات المستفيدين، وتطوير صفحات الويب بلغة HTML 5، ومبادئ المحاسبة المالية، والتنسيق الإداري، وتصميم الاستبانة.

كما نفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية البرنامج الموجه (مهارات الكتابة الإدارية) ويلتحق به (25) متدربًا، وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض تلتحق (304) موظفات حكوميات بـ (12) برنامجا تدريبيا، وهي: إعداد الحملات الإعلامية، والإبداع الإداري، والتحقيق الإداري، والقيادة الإدارية، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، وتخطيط الخِدْمات الصحية، وتدقيق المستندات المالية الحكومية، وتصميم المسوح الإحصائية، وتنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، ومهارات التعامل مع المستفيدين، وإعداد التقارير الإحصائية.

ونفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض برنامجين موجهين هما (فحص الاحتيال المالي، ومهارات موظفي خدمة العملاء) التحقت به خمسون متدربة.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق (304) موظفين حكوميين بـ(11) برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة الوقت، وإدارة نظام التشغيل Windows -ومحطة العمل، وإعداد التقارير، والتحليل القانوني للقرارات الإدارية، والجداول الإلكترونية (Excel)، والعروض التقديمية (Power Point)، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ولغة الاستفسار البنائية SQL، ومهارات التعامل مع المستفيدين، وتحفيز الموظفين.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية التحقت (130) موظفة حكومية بـ(5) برامج تدريبية، وهي: إدارة الوقت، والإشراف الإداري، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، والتنسيق الإداري.

وفي فرع المعهد النسائي بمنطقة مكة المكرمة التحقت (175) موظفة حكومية بـ(7) برامج تدريبية، وهذه البرامج هي: استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، والإشراف الإداري، والإلقاء الفعال، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، وأصول المحاسبة الحكومية، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

// انتهى //

12:47ت م

0065



