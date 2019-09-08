السعودية | 185 رخصة أعمال سعودية في الشارقة خلال النصف الأول

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بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 31190 رخصة بنسبة نمو 4 في المائة، بحسب ما أكدته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

وفقا لوكالة الأنباء “وام”، حققت الجنسية الإماراتية المركز الأول في امتلاك الرخص بعدد 14511 رخصة، فيما تصدرت السعودية على مستوى دول الخليج باستحواذها على 185 رخصة تلتها الكويت بمعدل 133 رخصة تليها سلطنة عمان والبحرين بعدد 65 رخصة. أظهر التقرير الصادر عن الدائرة أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول من العام نمت بنسبة 15 في المائة وبعدد 2740 رخصة، كما ارتفعت الرخص المجددة إلى 28450 رخصة بنسبة نمو 3 في المائة في الفترة ذاتها.

وقال سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة “إن البيانات تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة”. وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.