السعودية | الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مشروع متحف معالم المسجد الحرام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 15 دقيقة - 12:36 مساءً, 8 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومدير شركة المتاحف الثقافية التجارية فواز بن عبدالله المحرج أمس، متحف معالم المسجد الحرام، وتوقيع اتفاقية تعاون بينهما فيما يخص المعارض الخاصة بالحرمين وعمارتهما.

وجرى خلال التدشين مناقشة دور المعارض في إثراء الجانب المعرفي لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي وإبرازه.

ويأتي ذلك ضمن اهتمامات الدكتور السديس في إثراء الثقافة المعرفية وتعزيز المعاني الروحية والسلوكية لدى الحجاج والمعتمرين والزوار وذلك بالمضي قدماً نحو إنشاء مشروع متحف معالم المسجد الحرام، الذي يبين عمارة البيت العتيق وإبراز معالمه, بما يحقق مستهدفات رؤية 2030، وستنفذه شركتان وطنيتان رائدتان في مجال المتاحف والاستثمارات بالتعاون مع مشروع جبل عمر للتطوير خلال الفترة المقبلة.

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