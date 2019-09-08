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المغامسي عن تعيين وزير جديد للطاقة: مرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية
متابعات الخليج 365 - الرياض
علّق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح المغامسي؛ على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزيراً للطاقة، بأنه “إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية”.
وقال المغامسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن “الأمر الملكي الكريم بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة إيذانٌ بمرحلة جديدة في مسيرة بلادنا الاقتصادية وسياستها البترولية”.
وأضاف الشيخ المغامسي: “نسأل الله تعالى أن يكتب للأمير الوزير عبدالعزيز بن سلمان التوفيق والعون والسداد”.
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