- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم #وظائف لحملة البكالوريوس بالهيئة الملكية بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف لحملة البكالوريوس بالهيئة الملكية بالجبيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف ترجمة شاغرة لحملة البكالوريوس (للرجال)، للعمل بمسمى (مُترجم).
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُترجم.
الوصف الوظيفي:
1- المشاركة الفعالة في مختلف مبادرات تعزيز خدمات الترجمة.
2- ترجمة المستندات المطلوبة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والعكس كذلك بدقة للموظفين وللمستخدمين النهائيين بالهيئة الملكية.
3- مراجعة جميع المواد المترجمة والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية والطباعة واتساقها مع النص الأصلي المترجم.
4- تنفيذ السياسات والأهداف والأغراض والإجراءات التي تقرها الإدارة.
5- المساعدة في إعداد وتنفيذ خطط الأعمال.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، لغات وترجمة، اللغويات).
3- إتقان مهارات الحاسب الآلي.
4- الدراية التامة بتقنيات و أساليب الترجمة في مجال الترجمة القانونية والفنية والعامة.
5- الإلمام بالمصطلحات الفنية باللغتين العربية والإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/08م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف لحملة البكالوريوس بالهيئة الملكية بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.