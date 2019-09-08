هل يتأثر دعم حساب المواطن في حالة تغيير رقم الآيبان؟

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن تغيير رقم الآيبان، لا يؤثر على الدعم للمستفيد، ولكن يتم إيداع الدعم على الرقم القديم لحين التحقق من الآيبان الجديد.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي للمستفيد بعد تاريخ ” 10 أغسطس سيتم التحقق منه خلال دورة دفعة “أكتوبر” وسيتم صرف الدعم “في حال كنت مستحقاً” على الآيبان القديم.

جاء ذلك في ردّ من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “غيرت حسابي البنكي بس للحين ما تغير له أسبوع مغيره”.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن الدعم يصرف في الحساب القديم للمستفيد إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد وسوف تصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان، نسعد بخدمتك.

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نتائج الأهلية

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 22 لشهر سبتمبر 2019، حيث يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط هنا

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

شروط الاستحقاق

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.