تنبيه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، على منطقة تبوك تشمل محافظات الوجه، وأملج وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.