الان تتابع إزالة تعديات على أرض حكومية في حائل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حائل- الخليج 365: أزالت بلدية شمال حائل تعديات على أرض حكومية خلال العام 1440 هـ، بمساحة بلغت ١٥٧.٥٠٠ ألف متر مربع، وذلك بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة منطقة حائل وشرطة وأمانة المنطقة. وأوضح رئيس بلدية شمال حائل نشمي بن محمد العنزي أن اغلب المواقع المزالة عبارة عن عقوم ترابية داخلها غرف وأسوار عشوائية وعشش جميعها لا يحمل أصحابها صكوك شرعية في ٣٠ موقعاً، حيث تمت إزالة كامل تلك المواقع.

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