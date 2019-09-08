شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليوناً لـ7 مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف الأمطار بأبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) أنهت أمانة منطقة عسير أعمالها في 7 مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المشاريع شملت تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 16 مليون ريال. من جهته، أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس أحمد ناصر أن المشاريع المنجزة شملت طريق الطائف، ووادي لعصان، وحي العرين، ومدينة سلطان، وحي الموظفين، والبديع، وطريق الميه، مشيراً إلى أن الأمانة سبق أن أنهت جميع الدراسات الهيدرولوجية لمدينة أبها، وجارٍ العمل على تنفيذ حزمة من المشاريع الأخرى المتعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 16 مليوناً لـ7 مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف الأمطار بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.