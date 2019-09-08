السعودية | السعودية.. فنانة تشكيلية تحول خامات مستهلكة للوحات فنية

شكرا لقرائتكم السعودية.. فنانة تشكيلية تحول خامات مستهلكة للوحات فنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختارت الفنانة التشكيلية السعودية سارة الزايدي، لوناً مختلفاً من الإبداع الفني، إذ عكفت بعد تخرجها من كلية تصاميم وفنون جامعة الملك عبد العزيز، على تطوير موجوداتها المهارية، واكتساب المعرفة في تنمية لوحاتها التشكيلية، واستطاعت أن تختزل نوعاً جمالياً مختلفاً، يجمع ما بين الاحتراف والقصة.

رمت الزايدي الفرشاة وأصباغ الألوان جانباً، واستطاعت أن تصنع لوحة فنية ذات أبعاد احترافية، ومن خلال جمعها الخرز والأزارير والفصوص البراقة، عبر توليف الخامات والمستهلكات بشكل متجانس، تحمل طبيعة واحدة أو أنواعا مختلفة، وتتماشى وتتلاءم مع بعضها بعضا.

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تأثرت بشخصية الأميرة ديانا

ونظير إعجابها بشخصية الأميرة الراحلة "ديانا" زوجه الأمير تشارلز، خرجت بلوحة جسدت فيها صورتها مستخدمة إبداعها البصري والفني، بعد عمل طال 4 أشهر، لتعرض اللوحة في المعرض الأول بفندق أصيلة وبتنظيم الفنان التشكيلي شهاب فكري، رئيس شركة "Violet".

لوحة للاميرة الراحلة

وقالت الزايدي: "حبي للفن بدأ منذ الطفولة التي عشتها في مدينة الرياض، وتعززت في الجامعة بعد أربع سنوات من الدراسة المتخصصة في الرسم والتصوير، وبعدها طورت معرفتي حين تفرغت تماماً للرسم وفنون التشكيل المختلفة".

شاركت بالعديد من المعارض

وتابعت: "انتقلت إلى جدة مع دراستي الجامعية، وبدأت أعمالي الفنية الحرة مع طبقات مختلفة من المجتمع والشركات المحلية، وشاركت في العديد من المعارض، حتى جعلت من طموحي إثراء تجاربي الفنية في وطننا الغالي حتى تصل لوحاتي للعالم".