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حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من استخدام توصيلة كهربائية من نوع "smart cube".
وقالت الهيئة إن نتيجية الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج، أظهرت عدم مطابقته لمتطلبات المواصفة القياسية saso2815؛ مبينة أن التوصيلة بها خلل في مقاومة الحرارة؛ مما قد ينتهي بحريق.
يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عينات عشوائية من السوق مباشرة، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها للتأكد من مطابقتها للوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 12:39 PM
عَقِب ما أظهرته نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج
حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من استخدام توصيلة كهربائية من نوع "smart cube".
وقالت الهيئة إن نتيجية الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج، أظهرت عدم مطابقته لمتطلبات المواصفة القياسية saso2815؛ مبينة أن التوصيلة بها خلل في مقاومة الحرارة؛ مما قد ينتهي بحريق.
يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عينات عشوائية من السوق مباشرة، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها للتأكد من مطابقتها للوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
، خطر حريق.. "المواصفات" تُحذّر من هذا النوع من التوصيلات الكهربائية ،
المصدر : الخليج 365
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