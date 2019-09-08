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لمرة واحدة، ارتفع سعر تبديل أسطوانة الغاز الفارغة بأخرى ممتلئة في محافظة صبيا وعدد من المحلات الأخرى بمحافظات منطقة جازان، من تسعة عشر ريالًا إلى تسعة وأربعين ريالًا؛ بسبب تغيير صمام الأسطوانة إلى نوع جديد لا يتوافق مع فتحة تركيب الصمام القديم.
وجاء هذا التغيير، في وقت هدأت فيه المطالبات بتخفيض سعر تبديل أسطوانة الغاز؛ أسوة بمناطق أخرى تتراوح أسعارها ما بين ١٥ إلى ١٨ ريالًا؛ بينما سعر تبديل الغاز في عدد من محافظات تهامة جازان مقابل ١٩ ريالًا، وفي مناطق جبلية يرتفع السعر بسبب تكلفة النقل على حد زعم بعض الموزعين، كما يروي المواطنون.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 12:35 PM
لمرة واحدة.. والسعر متفاوت في عدد من المناطق والمحافظاتبسبب تغيير الصمام.. تبديل أسطوانة الغاز بـ49 ريالًا في صبيا
لمرة واحدة، ارتفع سعر تبديل أسطوانة الغاز الفارغة بأخرى ممتلئة في محافظة صبيا وعدد من المحلات الأخرى بمحافظات منطقة جازان، من تسعة عشر ريالًا إلى تسعة وأربعين ريالًا؛ بسبب تغيير صمام الأسطوانة إلى نوع جديد لا يتوافق مع فتحة تركيب الصمام القديم.
وجاء هذا التغيير، في وقت هدأت فيه المطالبات بتخفيض سعر تبديل أسطوانة الغاز؛ أسوة بمناطق أخرى تتراوح أسعارها ما بين ١٥ إلى ١٨ ريالًا؛ بينما سعر تبديل الغاز في عدد من محافظات تهامة جازان مقابل ١٩ ريالًا، وفي مناطق جبلية يرتفع السعر بسبب تكلفة النقل على حد زعم بعض الموزعين، كما يروي المواطنون.
، بسبب تغيير الصمام.. تبديل أسطوانة الغاز بـ49 ريالًا في صبيا ،
المصدر : الخليج 365
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