محمد بن مسعود - الدمام - بعد أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق شهدتها المحافظة أمس قتلت صاعقة رعدية، أمس، 22 رأساً من الأغنام بعقبة آل زارية- جنوبي محافظة بلقرن. وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين. 08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 12:28 PM Advertisements بعد أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق شهدتها المحافظة أمس شاهد .. صاعقة رعدية تقتل 22 رأساً من الغنم بـ "آل زارية بلقرن" شاهد .. صاعقة رعدية تقتل 22 رأساً من الغنم بـ "آل زارية بلقرن" قتلت صاعقة رعدية، أمس، 22 رأساً من الأغنام بعقبة آل زارية- جنوبي محافظة بلقرن. وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين. الكلمات المفتاحية ، شاهد .. صاعقة رعدية تقتل 22 رأساً من الغنم بـ "آل زارية بلقرن" ،

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