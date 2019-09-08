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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون درجة الحرارة اليوم الأحد بشكل عام أدنى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في المناطق الشمالية، بينما تكون أعلى من معدلها في بقية المناطق.
وقال المسند؛ في تغريدات متتالية له على حسابه بـ "تويتر"، إنه من المتوقع اليوم، أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من منطقة عسير ومرتفعات جازان، لافتاً إلى أن درجة الحرارة تتحسّن شمال السعودية، والصغرى في طريف 18 درجة مئوية وفي خميس مشيط 18.4م، بينما هي الآن في الشمال السعودي أبرد من المرتفعات.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 12:23 PM
أعلى بباقي المناطق .. وأمطار متفرقة على أجزاءٍ من عسير ومرتفعات جازان
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تكون درجة الحرارة اليوم الأحد بشكل عام أدنى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في المناطق الشمالية، بينما تكون أعلى من معدلها في بقية المناطق.
وقال المسند؛ في تغريدات متتالية له على حسابه بـ "تويتر"، إنه من المتوقع اليوم، أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من منطقة عسير ومرتفعات جازان، لافتاً إلى أن درجة الحرارة تتحسّن شمال السعودية، والصغرى في طريف 18 درجة مئوية وفي خميس مشيط 18.4م، بينما هي الآن في الشمال السعودي أبرد من المرتفعات.
، "المسند": الحرارة اليوم أدني من معدلها السنوي بالشمالية وطريف 18 درجة ،
المصدر : الخليج 365
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