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ضبطت جامعة أم القرى منذ بداية العام الدراسي -ممثلة في لجنة مكافحة التدخين بالجامعة- بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ 19 طالبًا مارسوا التدخين داخل أروقة الجامعة.
وطبقت اللجنة على الطلاب المخالفين نظام الغرامة المالية بحقهم؛ نظير تدخينهم داخل أروقة الجامعة، ومخالفتهم لقرار حظر التدخين الذي صدر قبل عدة أشهر.
وكانت جامعة أم القرى قد أقرت منع التدخين داخل حرمها الجامعي بمقرها الرئيسي في العابدية، وكذلك فروعها في المحافظات، في الثاني من شهر شعبان الماضي، وحذّرت المخالفين بتطبيق نظام الغرامة المالية، والتي تُقَدّر بـ200 ريال، يتم رصدها عن طريق "تطبيق" مرتبط بشكل مباشر مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 12:13 PM
مارسوا التدخين داخل أروقة الجامعة بالمخالفة لقرار الحظر
ضبطت جامعة أم القرى منذ بداية العام الدراسي -ممثلة في لجنة مكافحة التدخين بالجامعة- بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ 19 طالبًا مارسوا التدخين داخل أروقة الجامعة.
وطبقت اللجنة على الطلاب المخالفين نظام الغرامة المالية بحقهم؛ نظير تدخينهم داخل أروقة الجامعة، ومخالفتهم لقرار حظر التدخين الذي صدر قبل عدة أشهر.
وكانت جامعة أم القرى قد أقرت منع التدخين داخل حرمها الجامعي بمقرها الرئيسي في العابدية، وكذلك فروعها في المحافظات، في الثاني من شهر شعبان الماضي، وحذّرت المخالفين بتطبيق نظام الغرامة المالية، والتي تُقَدّر بـ200 ريال، يتم رصدها عن طريق "تطبيق" مرتبط بشكل مباشر مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
، لجنة مكافحة التدخين بجامعة أم القرى تغرّم 19 طالبًا ،
المصدر : الخليج 365
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