

جدة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

واصلت وكالة البلديات الفرعية بأمانة جدة ممثلة في قسم السيارات الخربة جولاتها الميدانية لرصد السيارات المهملة بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية للعام الماضي 1440هـ أسفرت عن ملاحظة عدد 31638 سيارة ما بين مهملة وتالفة، فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات الموحد 940 عدد 3273 بلاغاً، في حين قامت اللجنة المكونة من أمانة محافظة جدة، والمرور والبحث الجنائي بسحب عدد 12479 سيارة تنطبق عليها أنظمة واشتراطات السحب.

وأكد الزهراني استمرار جهود الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 بلدي أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

// انتهى //

12:40ت م

0063





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "أمانة جدة" ترفع 12479 سيارة تالفة خلال العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.