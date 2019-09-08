السعودية اليوم / تقنية جدة تُهيئ 405 متدربات مستجدات للعام التدريبي الجاري



جدة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

استقبلت الكلية التقنية للبنات بجدة 405 متدربات مستجدات التحقن للتدرب خلال الفصل التدريبي الأول من العام الحالي في مختلف تخصصات الكلية المتمثلة في تقنية التصميم، وإنتاج ملابس، وتقنية التزين النسائي، والحاسب، والوسائط المتعددة، والإدارة المكتبية.

وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة ندى زرنوقي، أنه تم إلحاق المتدربات المستجدات ببرنامج اليوم التقني لتهيئة المتدربات على مدى يومين، بتنظيم وحدة التوجيه والإرشاد بوكالة خدمات المتدربات، بالتعاون مع الأقسام الأخرى، مؤكدة جاهزية مقرات التدريب والورش والاستعداد الكامل لبدء التدريب.

وأفادت أن البرنامج تضمن عرض لوائح وأنظمة الكلية للمتدربات، والتعريف بالتخصصات والبرامج المتاحة، وشرح أنظمة القبول والتسجيل، والتعريف بخدمات المتدربات والوحدات المساندة، وتخلله عرض فيديو تحفيزي للمتدربات، وتعريف المتدربات بحقوقهن وواجباتهن من خلال شرح قواعد السلوك والمواظبة بالوحدات التدريبية وجائزة المؤسسة للمتدربة المتميزة.

يُذكر أنه تم تنفيذ دورات تحفيزية للمستجدات ودورات نظام رايات ودروب، وإجراء لقاء مفتوح مع العميدة ووكيلة خدمات المتدربات، ووكيلة هيئة التدريب، ومنسقات خدمات المتدربات، ورئيسات الأقسام، وتعريف المتدربات بمباني الكلية ومرافقها من خلال جولات تعريفية للمباني والأقسام.

// انتهى //

12:18ت م

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