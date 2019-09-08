السعودية اليوم/ سمو أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة ومدير المرور المعين حديثاً



سكاكا 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط ، يرافقه مدير مرور المنطقة السابق العميد محمد بن نايف العتيبي الذي تم تعيينه نائباً لمدير شرطة منطقة الباحة، والعقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي الذي تم تعيينه مديراً لمرور منطقة الجوف.

وهنأ سمو أمير منطقة الجوف العميد العتيبي على الثقة بتعيينه نائباً لمدير شرطة منطقة الباحة، كما هنأ سموه العقيد العنزي بمناسبة تعيينه مديراً لمرور منطقة الجوف، متمنياً لهما التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

وأعرب مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تلقاه القطاعات الأمنية من دعم ومساندة .

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12:08ت م

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