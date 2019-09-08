السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل: عناية المملكة بالقرآن الكريم تجلت في صور عديدة



حائل 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، أن عناية المملكة بكتاب الله شملت صوراً عديدة حتى أضحت تشهد لها أفعالها أكثر من أقوالها.

وأبان العجيمي بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة أمس، أن من أبهى صور عناية المملكة بالقرآن الكريم تحكيمه في الدين والدنيا والتحاكم إليه، وفتح الكليات المتخصصة بدراسته وتفسيره، وطباعة المصحف الشريف وتوزيعه في العالم وفتح الجمعيات الخيرية التي تعنى بحفظه، وإجراء المسابقات التي تشحذ الهمم وتقوي العزائم وترفع من سقف المسارعة إلى حفظه وإتقانه.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل: إن من نعم الله تعالى أن هيأ في هذا الزمان للإسلام والمسلمين من يحمل قضاياه بأسلوب حكيم ومنهج قويم، حيث اعتنت المملكة بذلك منذ تأسيسها على يد إمام المسلمين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وحتى العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأوضح أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تتشرف بتوجيهات سامية بالإشراف على المسابقة وتنفيذها كل عام في رحاب الحرم، حيث نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تبذل قصارى جهدها بمتابعة دقيقة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي نائبه الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وكافة القائمين عليها حتى تظهر بالمظهر الذي اعتاد العالم أن يراه من

// انتهى //

11:57ت م

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حائل 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واسأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، أن عناية المملكة بكتاب الله شملت صوراً عديدة حتى أضحت تشهد لها أفعالها أكثر من أقوالها.وأبان العجيمي بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة أمس، أن من أبهى صور عناية المملكة بالقرآن الكريم تحكيمه في الدين والدنيا والتحاكم إليه، وفتح الكليات المتخصصة بدراسته وتفسيره، وطباعة المصحف الشريف وتوزيعه في العالم وفتح الجمعيات الخيرية التي تعنى بحفظه، وإجراء المسابقات التي تشحذ الهمم وتقوي العزائم وترفع من سقف المسارعة إلى حفظه وإتقانه.وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل: إن من نعم الله تعالى أن هيأ في هذا الزمان للإسلام والمسلمين من يحمل قضاياه بأسلوب حكيم ومنهج قويم، حيث اعتنت المملكة بذلك منذ تأسيسها على يد إمام المسلمين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وحتى العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأوضح أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تتشرف بتوجيهات سامية بالإشراف على المسابقة وتنفيذها كل عام في رحاب الحرم، حيث نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تبذل قصارى جهدها بمتابعة دقيقة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي نائبه الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وكافة القائمين عليها حتى تظهر بالمظهر الذي اعتاد العالم أن يراه من السعودية ، حيث الرحابة والكرم والسعة لكل ضيف يحل عليها.// انتهى //11:57ت م0053

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