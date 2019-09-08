السعودية اليوم / " الطبيب المقيم " لقاء بجامعة الملك خالد



أبها 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

نظّمت جامعة الملك خالد ممثلة في نادي الطب والإبداع بكلية الطب بأبها، لقاءً مفتوحًا مع طلاب الكليات الصحية بالجامعة، تحت عنوان "الطبيب المقيم".

واستضاف اللقاء الذي أقيم نهاية الأسبوع المنصرم طبيب زمالة الأورام بجامعة "وين ستيت" الأمريكية، المعيد في القسم الباطني بجامعة الملك خالد عبدالرحمن اللغبي، الذي بدوره قدم نبذة عن آليات الالتحاق بالإقامة الطبية.

وشهد اللقاء حضور طلاب من التخصصات الصحية من مختلف فروع الجامعة، كما تمت خلال اللقاء مناقشة أسئلتهم واستفساراتهم.

من جهة أخرى نظّمت كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بفرع الجامعة بتهامة حفل استقبال الطالبات المستجدات للعام الجامعي 1441هـ، وذلك بحضور وكيلة الكلية صالحة الأحمري ورئيسات الأقسام وعضوات هيئة التدريس، حيث تضمن الحفل التعريف بالكلية وأقسامها واللوائح والأنظمة الخاصة بالجامعة.

واختتم حفل الاستقبال بتقديم عدد من الكتيبات ودليل الطالبة والأسئلة الأكثر شيوعًا، إضافة إلى جولة تعريفية على الكلية.

// انتهى //

11:51ت م

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