السعودية اليوم / انطلاق فعاليات مهرجان "صفري بيشة 2019" على مساحة 18 ألف متر مربع



أبها 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

انطلقت اليوم، فعاليات مهرجان "صفري بيشة 2019" للتمور، بحضور محافظ بيشة المشرف العام على المهرجان محمد بن سعيد بن سبرة، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال.

وتجول المحافظ في سوق التمور والتقى المزارعين، مشاهداً آلية التنظيم في ميدان السوق وساحات التفريغ وعمل فرق الإحصاء.

وأكد بن سبرة أن هذا المهرجان يأتي احتفاء بهذا المنتج الوطني الذي يفاخر به الجميع، ويتشرّف برعاية كريمة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وقال محافظ بيشة: نفرح ونفخر جميعاً بهذا المهرجان الذي يدار بأيدي شباب المحافظة، مما يؤكد حرصهم على المشاركة في مسيرة التنمية والبناء في هذا الجزء من وطننا العزيز، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي منحت الشباب الفرص المتنوعة المتاحة".

وأشار إلى أنه سيصاحب المهرجان عدة فعاليات وبرامج ثقافية وفنية وتوعوية واجتماعية وترفيهية، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، مبيناً أن هناك معرض مصاحب للمهرجان يقدم خدمات للمواطن والمزارع والمستثمر في مقرات الإدارات الحكومية، وعروض للمؤسسات المهتمة بالتمور.

يذكر أن بلدية بيشة أنهت تجهيز موقع السوق بمساحة تتجاوز الـ ١٨ ألف متر مربّع، وشهد السوق إقبالًا لافتاً منذ انطلاقته اليوم، ويُتوقع أن يُضخ للسوق أكثر من 50 ألف طن من التمور حتى انتهاء الموسم.

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11:45ت م

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