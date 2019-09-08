السعودية اليوم / "بلدية شمال حائل" تزيل تعديات على أرض حكومية



حائل 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

أزلت بلدية شمال حائل تعديات على أرض حكومية خلال العام 1440 هـ، بمساحة بلغت ١٥٧.٥٠٠ ألف متر مربع، وذلك بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة منطقة حائل وشرطة وأمانة المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية شمال حائل نشمي بن محمد العنزي أن اغلب المواقع المزالة عبارة عن عقوم ترابية داخلها غرف وأسوار عشوائية وعشش جميعها لا يحمل أصحابها صكوك شرعية في ٣٠ موقعاً، حيث تمت إزالة كامل تلك المواقع.

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11:44ت م

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