السعودية اليوم / نادي الحي بصامطة يطلق باكورة برامجه للفصل الدراسي الأول



صامطة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

أطلق نادي الحي المتعلم بمحافظة صامطة، باكورة البرامج المقرر تنفيذها للفصل الدراسي الأول للعام ١٤٤١/١٤٤٠ه‍، وذلك بمقر متوسطة وثانوية ديحمة.

وبين مدير النادي محمد القيسي أن الدورات تستهدف فئة الشباب لإعدادهم لسوق العمل ومن هذه الدورات الجديدة دورة تعلم اللغة الصينية، إضافة إلى اللغة الانجليزية والحاسب الآلي.

// انتهى //

11:43ت م

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