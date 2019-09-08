السعودية اليوم / "شرح كتاب كشف الشبهات" درس علمي بتعاوني تبوك



تبوك 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, درساً علمياً أسبوعياً بعنوان "شرح كتاب كشف الشبهات"، بعد صلاة العشاء بجامع النور بحي الشفاء بتبوك.

ويأتي الدرس ضمن سلسلة الدروس العلمية وضمن المناشط والمحاضرات الدعوية التي ينظمها المكتب لهذا العام, لتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

11:38ت م

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