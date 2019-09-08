السعودية | تنبيه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تنبيه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:10 مساءً, 8 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، على منطقة تبوك تشمل محافظات الوجه، وأملج وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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