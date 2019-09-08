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عمرو أديب يعلق على وفاة العالم النووي المصري بالمغرب
بعد تردد أبناء عن تعرضه للاغتيال
متابعات الخليج 365 - متابعة
علق الإعلامي عمرو أديب، على وفاة العالم المصري أبو بكر رمضان، الذي توفي في المغرب أثناء حضوره جلسات ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: “الوفاة ليست غريبة؛ فهي طبيعية لأن الراحل تجاوز الـ70 عامًا”.
وأوضح أديب خلال برنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن العالم المصري الراحل خلال الصور كان يشرب عصير برتقال، وجميع زملائه بورشة العمل شربوا من نفس الحاوية.
وأضاف أن تاريخ اغتيال العلماء المصريين من مصطفى مشرفة إلى سميرة موسى، لم يكن كذلك، خاصة أنهم رحلوا في سن صغير.
وكانت أنباء قد ترددت عقب إعلان الوفاة عن احتمال تعرّض العالم المصري للاغتيال عبر تسميمه، خاصة أنه تناول عصير برتقال قبل وفاته بقليل.
وقال السفير المصري بالمغرب أشرف إبراهيم إنه أثناء الاجتماعات في إطار الورشة شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ المسؤولين عن الورشة، وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.
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