صحة الطائف تعلق على تصريحات مدير التعليم بشأن المباني المدرسية

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الطائف

نفت صحة الطائف تصريحات مدير تعلیم الطائف طلال اللھیبي بشأن إهداء إدارته مبنيين مدرسيين للصحة، مؤكدةً أن هذا الأمر غير صحيح.

وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، خاصةً أن تعليم الطائف يتمسك بمبانٍ ومرافق الوحدة الصحية رغم التوجيهات بتسليمها بما حوته من ممتلكات وموظفين.

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وأضاف أن التباهي بما يزعم البعض أنه هدايا أمر مستغرب؛ لاسيما أن صحة الطائف لم تتسلم شيئاً من هدايا التعليم المزعومة.

وطالب الربيعي بسرعة تسلم المباني التي قضت التوجيهات بتسليمها، ضمن قرار إلحاق الوحدة المدرسية بالصحة، حتى تتمكن إدارته من تقديم الخدمة الصحية اللازمة للطلاب والطالبات على الوجه الأمثل، وفقاً لـ”عكاظ”.

وكان قد أعلن مدير تعلیم الطائف طلال اللھیبي عن إلغاء نحو 50 مدرسة حكومیة لقلة عدد الدارسین فيها، إلى جانب تحويل اثنتین منها لمراكز صحیة.