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رياح مثيرة للأتربة على عددٍ من محافظات مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.
ويشمل التنبيه محافظة جدة، والقنفذة، والليث، وبحرة، والخرمة، وخليص، ورابغ، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.
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