السعودية | لودريان: استهداف الحوثيين لمطارات السعودية وضع لا يُطاق

شكرا لقرائتكم لودريان: استهداف الحوثيين لمطارات السعودية وضع لا يُطاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأحد بشدة محاولات الحوثيين استهداف مطارات السعودية.

وقال لودريان في مقابلة صحفية مع محطة "أوروبا 1": "السعودية ضحية لإطلاق الحوثيين طائرات مسيرة تصل إلى مطاراتها وهذا وضع لا يُطاق".

في سياق آخر، اعتبر لودريان أن قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 يمكن التراجع عنه، مضيفاً أن بلده سيواصل السعي لحوار من أجل عودتها إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

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يأتي هذا غداة إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

واعتبر لودريان أن "على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال". وأضاف: "الإجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية. يمكنهم التراجع وطريق الحوار لا يزال مفتوحاً".

وأكد أن إيران لا يزال أمامها عدة شهور قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية.